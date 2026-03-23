Lutto per Igor Tudor: scomparso il padre Marco durante la gara di ieri del Tottenham

Momento tragico per Igor Tudor, ex allenatore della Juventus e attuale tecnico del Tottenham. La classifica pericolosa e la sconfitta contro il Nottingham Forest di ieri passano in secondo piano, visto che il croato è stato colpito da un lutto familiare. Nel pomeriggio di ieri, proprio durante la partita di Premier League, è infatti morto suo padre Marco. La notizia è stata appresa dallo stesso Tudor al termine della gara, con il diretto interessato che proprio per questo motivo non ha partecipato, logicamente, alle interviste post partita e alla conferenza stampa.

La conferma della scomparsa del padre dell'allenatore è arrivata da Sportske Novosti, uno dei principali media croati. Bruno Saltor, collaboratore di Tudor, dopo la sconfitta contro il Nottingham Forest aveva dichiarato: "Il mister non può essere qui per un lutto familiare improvviso, è una questione personale e ovviamente è un momento difficile per lui".

Il cordoglio della Juventus.

Attraverso i social è poi arrivato un messaggio della Juventus per lo stesso Igor Tudor: "Siamo vicini a Igor Tudor e alla sua famiglia. Juventus si unisce al cordoglio per la scomparsa del padre".