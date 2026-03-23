Chiesa diverso da Mancini, Bastoni e Scamacca? Gattuso: "Non tutti sono uguali..."
Federico Chiesa ha deciso di lasciare il ritiro della Nazionale. La decisione è stata presa nelle scorse ore dall'attaccante del Liverpool e quindi accettata dal commissario tecnico Gennaro Gattuso. "Perché Mancini, Scamacca e Bastoni hanno deciso di restare e Chiesa è tornato a casa?", è stato chiesto in conferenza stampa al CT della Nazionale che ha risposto così: "Perché non sono tutti uguali - ha detto -. Le teste dei giocatori non sono tutte uguali. Quando sento che ha dei problemi, che è titubante, devo fare delle scelte. Non se la sentiva, è tornato a casa e io devo accettarlo. Nella vita al di là di una partita i rapporti sono importanti, da quando faccio questo mestiere non avendo grande conoscenza a livello medico ho capito che dopo un po' non puoi insistere. Non insisto, faccio capire, ma quando uno decide di voler tornare a casa è giusto che torni a casa".
Al suo posto il commissario tecnico ha convocato Cambiaghi del Bologna. "Chiesa - ha dichiarato in un altro passaggio - ieri s'è presentato alla convocazione, aveva piccoli problemi fisici e abbiamo deciso di non farlo rimanere". Le ultime gare del classe '97 restano quindi quelle di Euro 2024. Dopo non è più tornato in Nazionale soprattutto per sua scelta, come fece più volte capire Gattuso anche in autunno sulla sua mancata convocazione: "Parlo spesso con Chiesa, semplicemente bisogna rispettare scelte e problematiche che ognuno di noi ha. Non posso dire altro, ma questa è la verità. La scelta è sua? Sì è di facile lettura, altrimenti non davo spiegazioni per la quinta volta", disse il ct lo scorso novembre.
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