Okan Buruk sulle condizioni di Lang: "È stato immediatamente portato in ospedale"
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Okan Buruk, tecnico del Galatasaray, si è così espresso sulle condizioni di Noa Lang, che destano forti preoccupazioni:
"È stato immediatamente portato in ospedale a causa di un problema al dito. La gravità dell'infortunio verrà valutata in ospedale. Se sarà necessario un intervento chirurgico, la decisione verrà presa immediatamente qui".
Dalle ultime notizie, Lang dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico. Il giocatore, che sugli sviluppi di un'azione di gioco è finito addosso ai cartelloni pubblicitari, ha riportato un brutto infortunio al dito di una mano, che sembra in condizioni estremamente complicate.
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