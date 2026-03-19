Ndour: "Io e tutta la Fiorentina siamo affezionati alla Conference League"

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha introdotto in conferenza stampa assieme al suo allenatore Vanoli, alla vigilia, la partita sul campo dei polacchi del Rakow, ritorno degli ottavi di finale di Conference League.

E a proposito di Conference League, al centrocampista della Fiorentina è stato chiesto anche se la squadra si stia in qualche modo 'affezionando' alla terza coppa europea per club, essendo arrivata ormai alla quarta partecipazione di fila. Ha risposto, a tal proposito, Ndour: "La Conference è una competizione europea e prestigiosa, io come credo tutta la Fiorentina ci siamo affezionati. E cerchiamo di dare il massimo, per provare ad andare più avanti possibile. Il nostro obiettivo rimane passare il turno domani e siamo concentrati al 100%".

Quindi a Ndour è stato chiesto anche quale sia il clima nello spogliatoio della Fiorentina, dopo la vittoria di lunedì per 4-1 sul campo della Cremonese: "La vittoria di lunedì ci ha permesso di fare un passo avanti e staccarci dalla zona retrocessione, ma in campionato sappiamo che abbiamo 9 finali davanti da dover ancora giocare. Nello spogliatoio c'è un buon clima, il gruppo è unito e ha grandi leader. Questo ci sta aiutando e spero succederà anche domani".

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