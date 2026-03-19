Lang, infortunio shock: il connazionale Frimpong condivide la preoccupazione
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Jeremie Frimpong, difensore del Liverpool, ha parlato delle condizioni del connazionale Noa Lang. L'attaccante del Galatasaray, che ha speso la prima parte della stagione al Napoli, ha giocato questa sera ad Anfield dovendo uscire in barella per un brutto infortunio al dito di una mano dopo essere finito contro i cartelloni pubblicitari:
"Non sono sicuro di cosa sia successo, perché il suo dito è fasciato. Alcuni dicono che gli manchi un pezzo della punta del pollice. Ma in ogni caso, soffre molto" ha dichiarato il terzino ai microfoni nel canale olandese Ziggo Sport.
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