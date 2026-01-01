Toni duro: "Sono malizioso: a ds e agenti conviene andare a prendere i giocatori all'estero"

Ai microfoni di Prime Video, Luca Toni ha detto la sua sullo stato del calcio giovanile italiano, usando parole dure per il sistema e per la scelta dei calciatoti all'estero da parte di alcune società non citate:

"La cosa non è tanto arrivare al Mondiale, di sicuro non andarci tanto per. E comunque, il calcio giovanile italiano va riformato perché non partiamo mai per i Mondiali non dico per vincere, ma almeno arrivare tra le prime otto! E io ci vado duro, dico che ad alcuni direttori e ai procuratori conviene andare a prendere i giocatori all'estero, il giro è superiore. Io sono malizioso. Le società importanti, almeno alcune, spendono tanto per la prime squadre mentre per le giovanili troppo poco. Ci sono allenatori delle giovanili che fanno due-tre lavori e sono pagati poco".