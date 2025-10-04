Como, Diego Carlos: "Atalanta senza 9? Importante il dialogo tra noi e i centrocampisti"
Il difensore del Como Diego Carlos ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Atalanta pareggiata per 1-1 e valevole per la 6^ giornata di Serie A.
Che partita avete dovuto fare contro un'Atalanta senza un nove di ruolo?
"E' stato importante parlare tra noi difensori e con i centrocampisti".
