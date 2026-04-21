Como, Fabregas: "Ci manca ancora qualcosina, ma possiamo solo essere orgogliosi"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter: "Magari dopo il 2-1 la partita è cambiata, ma l'occasione di Diao poteva cambiare la partita dalla nostra parte. So dove abbiamo iniziato il percorso e stiamo facendo un grande percorso. Sono sereno, sapevo che questi ragazzi oggi avrebbero fatto una grande prestazione. Grande orgoglio, anche se manca ancora qualcosina. Abbiamo giocato contro una squadra di veterani, che gioca da 6-7 anni insieme e vincono lo scudetto facilmente anche se Chivu non direbbe così, è una squadra vincente e piano piano hanno messo due ragazzi che oggi hanno fatto la differenza come Sucic e Diouf. Per me era importante vedere la reazione, dentro l'area loro sono molto forti mentre a noi manca ancora un pezzettino".

Contento per la prestazione o arrabbiato per il risultato?

"Ovvio che sono deluso, due anni fa non avevamo neanche campi dove allenarci. Posso arrabbiarmi venerdì, per la prestazione col Sassuolo. Oggi no. Nella mia carriera ho vinto molto e ho perso. Leggevo un'intervista di Klopp nella quale diceva che le prime sei finali le ha perse, noi siamo il Como e ci stiamo avvicinando. Manca qualcosina, ma possiamo essere solo orgogliosi di questa squadra. Mancano cinque partite di campionato che non possiamo sbagliare solo perché siamo tristi, non si deve mandare a ramengo questa stagione".

Cosa manca in particolare?

"Un po' di tutto, a questo livello. Oggi i loro cambi hanno fatto la differenza, mentre noi eravamo un po' corti. Qualitativamente abbiamo fatto una grandissima prestazione, è mancato qualcosina ma non so se a livello mentale o altro. Sicuramente possiamo migliorare tantissime cose e continuare a farlo insieme. Siamo una delle squadre più giovani d'Europa e a volte non è facile. Complimenti a loro, noi dobbiamo avanti su questa strada".