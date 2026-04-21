Inter, Sucic: "Non so se è la mia migliore versione. Vogliamo scudetto e Coppa Italia"

Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dopo la vittoria per 3-2 contro il Como, gara nella quale ha segnato il gol decisivo che ha mandato i nerazzurri in finale di Coppa Italia: "Io penso che alla fine abbiamo meritato, siamo entrati nell'ultima parte della stagione, dobbiamo combattere ogni minuto per i nostri obiettivi, ovvero vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Siamo così contenti, meritiamo, da 2-0 a 3-2 non è facile".

È il miglior Sucic della stagione?

"Non lo so, non mi piace parlare di me, cerco di fare il meglio tutti i giorni per questo grande club e per questi grandi tifosi, talvolta faccio bene, altre volte meno....

Con che mentalità andate in finale di Coppa Italia?

"Naturalmente per vincere, non è facile, ma lo sappiamo. Se vai in finale, vuoi vincere".