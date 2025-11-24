Live TMW Como, Fabregas: "Contro il Toro si è visto tutto il lavoro che si fa in allenamento"

20.50 - Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, incontrerà i giornalisti dopo la netta vittoria per 5-1 contro il Torino, valida per la dodicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Il Como cercava i gol, la risposta è arrivata

"Sono contento, dicevo sempre di rimanere tranquilli. Non avessimo creato occasioni sarebbe stato un problema, era la palla che non voleva entrare. Oggi anche potevamo fare più gol, ma sono contento: tutti vedono solo ciò che succede in campo, non il lavoro quotidiano. Oggi tutto ciò su cui stiamo lavorando è venuto fuori ed è successo. Ed è la gioia più grande che può avere un allenatore, sono felice di questo gruppo: dobbiamo continuare con questa mentalità. Capiterà di perdere o di vincere, segnare di più o di meno, l'importante è andare a mille. Ramon ha 20 anni così come Baturina, sono felice per loro. E' solo l'inizio, teniamo i piedi per terra"

L'età media di chi ha segnato è molto bassa

"E' una bella soddisfazione. Non è facile far giocare tanti ragazzi insieme, ma io credo in loro e loro lo sanno. Sono esigente e lo faccio per il loro bene, possono fare una grande carriera. A volte ti faranno perdere partite, ma sarà il momento in cui crederò ancora di più in loro. Spero di fare ancora meglio con questa squadra, è un gruppo che ha fame"

E' raro vedere squadre che corrono come il Como...

"Se non si corre, nel mio calcio non si gioca. C'è un dispendio importante, perciò volevamo costruire una squadra con tanti giocatori di livello simile. Ci sarà bisogno di tutti, non mi era mai successo prima: a volte ho ancora i dubbi mentre vengo allo stadio, oggi due. Ho tanta fiducia in tutti e li vedo tutti coinvolti. Questa deve essere la nostra forza, tutti devono avere la stessa mentalità"

Bene Perrone e Da Cunha: anche a centrocampo ha pedine interscambiabili. E non c'era Diao...

"E' la nostra strada: chi entra o chi gioca sempre, è così. Ho un patto con tutti i giocatori, loro lo accettano e vanno a mille. Certo che Van Der Brempt torna a casa deluso, ma deve tornare a casa con la voglia di dimostrarmi. Tutti devono fare la differenza, ci saranno tante partite e non c'è tempo per lamentarsi"

