Sampdoria-Juve Stabia 1-0, le pagelle: Coda sale a 140, Bellich non molla mai

Luca Esposito
Oggi alle 22:56Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Sampdoria-Juve Stabia 1-0

SAMPDORIA (a cura di Andrea Piras)

Ghidotti 6,5 - Protagonista nel primo tempo del match per una parata molto bella su Candellone salvando la sua porta. Per il resto gara sempre molto attenta specialmente sui cross che arrivano dal fondo.

Venuti 6,5 - I suoi cambi di gioco sono stati molto belli e hanno portato occasioni pericolose per la sua squadra. In difesa è ordinato anche se ricopre un ruolo, quello di braccetto di una difesa a tre, che non è suo.

Hadzikadunic 6 - Rischia tantissimo in uscita quando consegna due volte il pallone nei piedi dei giocatori avversari. E’ tempestivo negli interventi e preciso nei colpi di testa all’interno dell’area di rigore.

Vulikic 6,5 - Anche se in marcatura su Candellone non sempre è preciso, disputa una partita tutto sommato positiva. Si procura il rigore che decide il match e poi è solido nell’assalto finale della Juve Stabia.

Depaoli 6 - Parte dal primo minuto facendo un buon lavoro sulla corsia di destra. Ammonito e squalificato salterà la partita della settimana prossima sul campo dello Spezia. Dal 62’ Pafundi 6,5 - Torna in campo dopo l’infortunio e fa vedere buoni spunti palla al piede e in velocità per azione che avrebbero potuto avere un esito differente.

Conti 6 - Gioca dal primo minuto in un reparto che conta tante defezioni. Prodotto del settore giovanile blucerchiato, ci mette impegno e dedizione alla causa. Dal 74’ Barak 6 - Prezioso quando c’era da tenere il pallone anche se la condizione fisica non è al top.

Bellemo 6 - Combatte in mezzo al campo senza mai risparmiarsi. Recupera una buona dose di palloni nella zona nevralgica del terreno di gioco. Attento sulle offensive della formazione campana. Dall’86’ Ferri s.v.

Benedetti 6 - Tanta corsa per il centrocampista blucerchiato. Mette in campo quello che chiede il suo allenatore. Inseguendo l’avversario e proponendo l’azione offensiva senza sbavature.

Giordano 6 - Si fa vedere molto sulla corsia di sinistra e taglia anche verso l’area di rigore mostrando tempi di inserimento. Preciso anche nella fase difensiva. Dal 74’ Ioannou 6 - I suoi strappi in velocità mettono in difficoltà i difensori della Juve Stabia, buono il suo ingresso e il suo apporto alla fase offensiva.

Cherubini 6,5 - Gioca più vicino a Coda facendo vedere dei buoni spunti in avanti. Si sacrifica anche nel ruolo di esterno destro quando Depaoli viene chiamato in panchina.

Coda 7 - Appena vede uno spiraglio calcia in porta. Ci pensa ancora lui a rompere gli equilibri e portare tre punti pesantissimi alla Samp con un calcio di rigore sotto la Sud che non lascia scampo a Confente.

Angelo Gregucci 6,5 - La Sampdoria aveva bisogno di punti e i punti sono arrivati. Una vittoria pesante che permette ai blucerchiati di lasciare l’ultimo posto in classifica. Una buona iniezione di fiducia in vista del derby ligure contro lo Spezia.

JUVE STABIA (a cura di Luca Esposito)

Confente 6 - La Sampdoria tira solo due volte nello specchio della porta, in una circostanza viene trafitto su un rigore destinato a far discutere

Ruggero 4,5 - Il VAR pesca una leggera trattenuta ai danni di Vulikic e viene punito: rigore e secondo giallo proprio nel momento in cui la sua squadra stava dominando a Marassi.

Giorgini 6 - Partita sufficiente da parte di un calciatore che cresce gara dopo gara

Bellich 6 - Stesso discorso fatto per Giorgini, recupera tanti palloni nei momenti di maggior pressione della Sampdoria

Carissoni 6 - Prova molto positiva di un esterno a tutta fascia che, a questi livelli, farebbe la fortuna di ogni allenatore. Partita tatticamente intelligentissima. Dal 90' Baldi sv.

Leone 6 -Si cala nella realtà di una partita "sporca" con poca qualità abbassando il raggio d'azione con generosità. Tanti recuperi provvidenziali all'interno della propria area di rigore. Dal 63' Maistro 5 - Una punizione calciata in curva fotografa una mezz'ora insufficiente. Conquista qualche fallo prezioso, ma non incide.

Correia 5 - Quando c'è da battagliare non si tira mai indietro, tuttavia per larghi tratti della partita appare avulso dalla manovra e si fa notare pochissimo in costruzione.

Mosti 5,5 - Ha una buona occasione per fare 1-1, ma la palla ha un rimbalzo anomalo e fallisce il tap-in da pochi passi. Dal 90' De Pieri sv.

Cacciamani 5 - Si propone con i tempi giusti e con la solita personalità, ma ci mette troppo tempo per carburare. Del resto parliamo di un giovanissimo e ci può stare l'aver pagato l'impatto con Marassi. Dall'80' Piscopo sv.

Gabrielloni 5 - Il gol manca da 2 mesi. Nel mezzo c'è stato l'infortunio, certo, ma non è quel bomber che serviva dopo l'addio di Adorante. Un mese per far cambiare idea ai tifosi e per incidere di più. Palloni giocabili ne arrivano pochi, ma non fa nulla per rendersi pericoloso. Dal 63' Pierobon 5,5 - Non è ancora al top.

Candellone 6 - Sempre nel vivo del gioco, una spina nel fianco per la retroguardia della Sampdoria. Ha una buona occasione di testa, ma non riesce a dare potenza al pallone.

Ignazio Abate 6 - Primi 25 minuti di sofferenza, ci può stare in uno stadio che incute comunque sempre un certo timore. Viene punito nel momento migliore, generoso il finale di gara. Statistiche alla mano avrebbe meritato il punto.

