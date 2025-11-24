Dalla Germania sicuri: il Napoli pensa a Manzambi per rimpiazzare l'infortunato De Bruyne

Secondo quanto riporta Sky Sport DE, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Johan Manzambi, individuato come il profilo ideale per sostituire Kevin De Bruyne, che resterà ai box per diversi mesi.

Il centrocampista centrale classe 2004 è una delle rivelazioni del Friburgo, dove in questa stagione si è imposto come titolare fisso. Le sue qualità hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, ma gli azzurri sembrano pronti a muoversi con decisione. Manzambi è legato al Friburgo da un contratto fino al 2030, senza clausola rescissoria: un dettaglio che rende l’operazione complessa e potenzialmente molto costosa. Nonostante ciò, il Napoli sta valutando concretamente la possibilità di affondare il colpo, consapevole della necessità di rinforzare il centrocampo dopo l’infortunio del belga ex Manchester City.