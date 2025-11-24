Bari, Caserta rimane a rischio. E spunta anche un 'nome noto', quello di Vivarini

Come già emerso questa mattina, la sconfitta interna contro il Frosinone di sabato, potrebbe dar luogo a una rivoluzione in casa Bari, perché la classifica si fa preoccupante, e a farne le spese potrebbero essere il Direttore Sportivo Giuseppe Magalini e mister Fabio Caserta, già messo in discussione nei mesi scorsi, ma poi sempre riconfermato. Adesso, però di certezze non ce ne sono, tanto che spuntano anche i primi profili per il post.

E se circa il ruolo di uomo mercato è emerso solo il nome di Gianluca Petrachi, ecco che per la panchina prendono il largo i profili di Luca D'Angelo, esonerato dallo Spezia lo scorso 4 novembre ma ancora sotto contratto con il club, e Rolando Maran. Attenzione però, sembra ora in auge anche un altro nome, per altro già noto alla piazza. Stando a quanto riporta Radio Bari, infatti, è stato sondato anche il profilo di Vincenzo Vivarini, in biancorosso nella stagione 2019-2020 e fresco di esonero dal Pescara.

L'avventura di Vivarini a Bari iniziò il 24 settembre 2019, in Serie C, con il mister che subentrò all'esonerato Giovanni Cornacchini: la stagione - segnata dalla pandemia Covid 19 - si concluse al secondo posto della classifica, con un playoff perso contro la Reggiana. Per il campionato seguente non fu confermato. Sarà effettivamente possibile un Vivarini-bis?