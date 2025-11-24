TMW Torino, Cairo: "Partita troppo brutta per essere vera. Mercato? Interverremo se opportuno"

Dopo il 5-1 subito in casa dal suo Torino contro il Como è intervenuto nella sala stampa dello Stadio Grande Torino il patron dei granata Urbano Cairo: "Partita troppo brutta per essere vera. Primo tempo abbiamo tenuto bene, abbiamo tenuto i contropiedi. Nel secondo tempo incredibile, hai fatto 6 partite di alto livello contro Napoli, Juve, Roma, Bologna, Pisa Genoa, e poi fai una partita così. Mancavano alcuni giocatori importanti come Simeone, Adams, Coco, Ismajli, rispetto al derby ne mancavano 4. Sono dispiaciutissimo".

Farete mercato a gennaio?

"Noi dobbiamo pensare a tutto, abbiamo davanti ancora tante partite, poi faremo tutte le considerazioni. Se opportuno interverremo sul mercato".

Il Como ha investito tanto…

"Sicuramente il Como ha investito cifre piuttosto importanti, mi sembra di aver letto 300 milioni. hanno buoni giocatori, poi al Toro di oggi mancavano alcuni giocatori importanti: e ne mancavano 4 importanti, al Como uno. Il Como è un’ottima squadra ma il Toro oggi non è stato quello contro il derby, però non ci sono scusanti. Sono veramente dispiaciuto, secondo tempo troppo brutto".

Lo stadio si è svuotato prima della fine…

"Dobbiamo ripartire. Parlare alla squadra? Non c’è bisogno che parli io, lo ha fatto il mister. Andrò a trovarli in settimana”.