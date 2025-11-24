Serie B, 13ª giornata: la Samp batte la Juve Stabia e si lascia dietro Spezia e Pescara

Ha preso il via venerdì sera la 13ª giornata del campionato di Serie B, primo turno post sosta che - a differenza di quanto accaduto per la maggior parte delle volte - si è conclusa questa sera, lunedì 24 novembre.

A chiudere il turno, l'atteso confronto del 'Ferraris' tra Sampdoria e Juve Stabia, che ha preso il via alle ore 20.30 ed è da poco terminato; terminato, per altro, con il risultato che a Genova si aspettavano, ovvero la vittoria della formazione blucerchiata, che grazie al rigore trasformato da Coda abbandona anche l'ultimo posto in classifica, lasciando per altro dietro ben due formazioni (CLICCA QUI per la diretta testuale del confronto targata TuttoMercatoWeb.com).

Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:

SERIE B, 13ª GIORNATA

Catanzaro-Pescara 3-3

10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)

Avellino-Empoli 0-3

17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri

Carrarese-Reggiana 0-0

Virtus Entella-Palermo 1-1

45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)

Padova-Venezia 0-2

9' Busio, 64' [rig.] Yeboah

Bari-Frosinone 2-3

12' Raimondo (F), 21' Verreth, (B), 27' Bracaglia (F), 41' Ghedjemis (F), 45'+3 Castrovilli (B)

Mantova-Spezia 4-1

5' Aurelio (S), 33' Ruocco (M), 58' Cella (M), 81' e 90'+2 Marras (M)

Modena-Sudtirol 0-0

Monza-Cesena 1-0

37' Obiang

Sampdoria-Juve Stabia 1-0

58' [rig.] Coda

CLASSIFICA

Monza 29

Modena 26

Frosinone 25

Cesena 23

Venezia 22

Palermo 19

Reggiana 17

Juve Stabia 17*

Empoli 17

Avellino 16

Carrarese 16

Catanzaro 16

Virtus Entella 15

Mantova 14

Padova 14

Südtirol 13

Bari 13*

Sampdoria 10

Pescara 9

Spezia 8

*una partita in meno