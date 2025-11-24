Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2

Gol e spettacolo al Mapei nel posticipo che chiude il 12° turno di Serie A: 2-2 il punteggio finale fra Sassuolo e Pisa, con i neroverdi che hanno trovato la rete del pari in pieno recupero con Thorstvedt.

Le scelte iniziali

Mister Grosso si affida a Matic e Konè a centrocampo, con Fadera confermato in attacco dopo la convincente prestazione di Bergamo. Gilardino invece sceglie Leris e Piccinini, con Tramoni ad accompagnare Nzola nel reparto avanzato.

Inizio col botto

La sfida del Mapei inizia con il botto, con 2 reti nei primi minuti di gioco. La squadra di Gilardino passa in vantaggio grazie al rigore trasformato in maniera perfetta da Nzola dopo tre minuti di gioco. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo un batti e ribatti in area di rigore, la palla arriva dalle parti di Matic che con un sinistro al volo batte Semper.

Pinamonti si divora il vantaggio, Meister trova il primo gol in Serie A

Nella ripresa il Sassuolo prova a far valere il maggior tasso tecnico e al minuto numero 52 sfiora il vantaggio: dopo un contropiede perfetto, l'attaccante, servito da Koné, calcia debolmente e con la punta, trovano pronto Semper. Ci prova anche Laurienté su calcio di punizione, ma nel finale è il Pisa a passare in vantaggio: Moreo recupera una gran palla sul disimpegno di Coulibaly e lancia Meister in velocità. L'attaccante del Pisa supera Muharemovic e calcia in porta: la palla, deviata proprio dal difensore neroveverde, finisce alle spalle di Muric.

Thorstvedt salva i neroverdi

Quando il Pisa ormai pregustava la vittoria, il Sassuolo ha trovato la rete del pareggio all'ultimo minuto di recupero con Thorstvedt: cross perfetto di Volpato e zampata vincente del norvegese che trova la rete del definitivo 2-2