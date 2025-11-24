Como, Ramon: “Felice per il primo gol, ma conta la vittoria della squadra”

Il Como festeggia una vittoria netta per 5-1 sul campo del Torino e tra i protagonisti c’è Jacobo Ramon, autore del suo primo gol in Serie A. Ai microfoni di Dazn, il difensore spagnolo ha commentato con soddisfazione la prestazione della squadra e il momento personale, sottolineando il valore del lavoro collettivo e l’impronta offensiva voluta da Cesc Fàbregas.

Jacobo, l’emozione del primo gol in Serie A con il Como. Che sensazioni hai provato e che palla ti ha servito Perrone.

“La verità è che il gol è grazie a lui, mi ha messo un pallone incredibile. Sono contento per il mio primo gol con il Como, è sempre qualcosa di speciale, ma sono soprattutto felice per il lavoro che ha fatto la squadra e per la vittoria che abbiamo conquistato.”

Com’è diverso difendere e giocare in Italia rispetto alla Liga spagnola? E cosa chiede Fàbregas nel lavoro quotidiano?

“Fàbregas ci chiede, mentre la squadra attacca, di restare sempre molto concentrati nella fase di vigilanza. Vuole che siamo un gruppo offensivo, che provi a mantenere il controllo del gioco e il ritmo della partita. È importante restare attenti quando gli avversari recuperano palla per poterla riconquistare subito. Mi trovo bene, mi piace il modo in cui stiamo giocando e sono contento di come la squadra sta crescendo.”