Serie C, 15ª giornata: dopo 45', Livorno in vantaggio. E sorride anche la Vis Pesaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 21:18Serie C
Claudia Marrone

Con la serata di venerdì, e i primi tre anticipi, ha preso il via la 15ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi interamente nella serata odierna, lunedì 24 novembre, come ormai consueto per il campionato.

A concludere il tutto, due partite del Girone B, che hanno a che fare molto con la zona salvezza, se si fa eccezione per la Vis Pesaro, impegnata sul campo di un Perugia che dovrà anche guardare il risultato dell'altro match, quello tra Livorno e Torres, che vede la formazione di casa per il momento in vantaggio grazie al penalty battuto da Di Carmine. Al 'Curi', invece, il prima citato Perugia è sotto di una rete a zero.

Di seguito, programma completo e classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Livorno-Torres 1-0
43' [rig.] Di Carmine
Perugia-Vis Pesaro 0-1
29' Pucciarelli
Già giocate
Bra-Pontedera 2-0
9' De Biase, 90'+1 Dimatteo
Pianese-Forlì 3-2
32' e 56' Bellini (P), 34' Bertini (P), 75' [aut.] Masetti (P), 78' Coveri (F)
Ravenna-Gubbio 1-1
1' Di Marco (R), 33' [rig.] La Mantia (G)
Carpi-Rimini 2-1
6' Stanzani (C), 28' Sall (C), 43' Falasco (R)
Ascoli-Arezzo 0-2
74' Pattarello, 84' Chierico
Ternana-Juventus Next Gen 1-0
69' Leonardi
Guidonia Montecelio-Campobasso 0-0
Sambenedettese-Pineto 1-1
55' Bruzzaniti (P), 69' Candellori (S)

Classifica - Arezzo 38, Ravenna 35, Ascoli 31, Ternana 24, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Campobasso 21, Pianese 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20*, Gubbio 19*, Sambenedettese 17, Juventus Next Gen 17*, Pontedera 15, Bra 13, Livorno 11*, Perugia 9*, Torres 8*, Rimini -2

* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Già giocate
Pro Patria-Pergolettese 3-1
14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)
AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1
15' Caccavo
Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0
81' Akpa Akpro
Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi 2-2
12' Mignanelli (D), 45' Toniolo (A), 80' Minesso (A), 90' [rig.] Clemenza (D)
Virtus Verona-Triestina 0-0
Trento-Inter U23 0-1
78' Spinaccè
Union Brescia-Vicenza 0-1
45'+1 Costa (V), 68' Cisco (U)
Novara-Renate 0-1
78' De Leo
Giana Erminio-Ospitaletto 1-0
62' Vitale
Lecco-Cittadella 0-1
86' [rig.] Castelli

Classifica - Vicenza 39, Lecco 30, Union Brescia 29, Cittadella 27, Inter U23 25*, Alcione Milano 24, Pro Vercelli 22, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 19, Novara 18, Lumezzane 16, AlbinoLeffe 16, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14, Dolomiti Bellunesi 14*, Pergolettese 13, Pro Patria 12, Virtus Verona 12, Triestina -8

* una partita in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Audace Cerignola-Crotone 2-0
61' Gambale, 67' Cretella
Giugliano-Casarano 1-3
13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C), 61' Guastamacchia (C)
Siracusa-Team Altamura 1-1
23' Poli (T), 90'+4 Di Paolo (S)
Sorrento-Casertana 1-1
37' Proia (C), 66' Bolsius (S)
Trapani-Foggia 3-1
3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)
Monopoli-Picerno 0-2
29' e 76' Abreu (P)
Cavese-Atalanta U23 2-2
20' Sorrentino (C), 25' Vavassori (A), 38' Cortinovis (A), 44' [rig.] Orlando (C)
Catania-Latina 1-0
9' Forte
Cosenza-Benevento 1-1
15' Lamesta (B), 26' Kouan (C), 62' [rig.] Garritano (C)
Salernitana-Potenza 1-1
77’ Schimmenti (P), 86'Ferrari (S)

Classifica - Catania 31, Salernitana 31, Cosenza 29, Benevento 29, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Potenza 20, Trapani 20, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 18*, Cavese 17, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 13, Picerno 13, Foggia 11

* una partita in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

