Serie B, 13ª giornata: i primi 45' del 'Ferraris' vedono Samp e Juve Stabia ferme sul pari

Ha preso il via venerdì sera la 13ª giornata del campionato di Serie B, primo turno post sosta che - a differenza di quanto accaduto per la maggior parte delle volte - si concluderà questa sera, lunedì 24 novembre.

A chiudere il turno, l'atteso confronto del 'Ferraris' tra Sampdoria e Juve Stabia. Il match ha preso il via alle ore 20:30, e ha quindi da poco mandato in archivio il primo tempo, che vede le due squadre fermo sullo 0-0 (CLICCA QUI per la diretta testuale del confronto targata TuttoMercatoWeb.com).

Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:

SERIE B, 13ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Sampdoria-Juve Stabia 0-0

Già giocate

Catanzaro-Pescara 3-3

10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)

Avellino-Empoli 0-3

17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri

Carrarese-Reggiana 0-0

Virtus Entella-Palermo 1-1

45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)

Padova-Venezia 0-2

9' Busio, 64' [rig.] Yeboah

Bari-Frosinone 2-3

12' Raimondo (F), 21' Verreth, (B), 27' Bracaglia (F), 41' Ghedjemis (F), 45'+3 Castrovilli (B)

Mantova-Spezia 4-1

5' Aurelio (S), 33' Ruocco (M), 58' Cella (M), 81' e 90'+2 Marras (M)

Modena-Sudtirol 0-0

Monza-Cesena 1-0

37' Obiang

CLASSIFICA

Monza 29

Modena 26

Frosinone 25

Cesena 23

Venezia 22

Palermo 19

Reggiana 17

Juve Stabia 17**

Empoli 17

Avellino 16

Carrarese 16

Catanzaro 16

Virtus Entella 15

Mantova 14

Padova 14

Südtirol 13

Bari 13*

Pescara 9

Spezia 8

Sampdoria 7*

*una partita in meno

** due partite in meno