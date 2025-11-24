Serie B, 13ª giornata: i primi 45' del 'Ferraris' vedono Samp e Juve Stabia ferme sul pari
Ha preso il via venerdì sera la 13ª giornata del campionato di Serie B, primo turno post sosta che - a differenza di quanto accaduto per la maggior parte delle volte - si concluderà questa sera, lunedì 24 novembre.
A chiudere il turno, l'atteso confronto del 'Ferraris' tra Sampdoria e Juve Stabia. Il match ha preso il via alle ore 20:30, e ha quindi da poco mandato in archivio il primo tempo, che vede le due squadre fermo sullo 0-0 (CLICCA QUI per la diretta testuale del confronto targata TuttoMercatoWeb.com).
Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:
SERIE B, 13ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Sampdoria-Juve Stabia 0-0
Già giocate
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
Avellino-Empoli 0-3
17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Padova-Venezia 0-2
9' Busio, 64' [rig.] Yeboah
Bari-Frosinone 2-3
12' Raimondo (F), 21' Verreth, (B), 27' Bracaglia (F), 41' Ghedjemis (F), 45'+3 Castrovilli (B)
Mantova-Spezia 4-1
5' Aurelio (S), 33' Ruocco (M), 58' Cella (M), 81' e 90'+2 Marras (M)
Modena-Sudtirol 0-0
Monza-Cesena 1-0
37' Obiang
CLASSIFICA
Monza 29
Modena 26
Frosinone 25
Cesena 23
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Mantova 14
Padova 14
Südtirol 13
Bari 13*
Pescara 9
Spezia 8
Sampdoria 7*
*una partita in meno
** due partite in meno