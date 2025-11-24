Pescara, Oliveri alle prese una lesione al quadricipite. E aggregato al gruppo c'è Faraoni

Dopo il 3-3 contro il Catanzaro, è ripresa la preparazione del Pescara in vista del prossimo confronto di campionato, che sabato opporrà i biancazzurri al Padova: al match, oltre ai volti già noti, sarà sicuramente assente Andrea Oliveri, vittima una lesione al quadricipite che lo terrà ai box per un tempo che al momento sembra aggirarsi intorno alle tre settimane. Potrebbe però esserci Davide Faraoni, aggregato al gruppo di mister Gorgone.

Questa, la nota ufficiale del club:

"Il Delfino Pescara 1936 è tornato al lavoro questo pomeriggio con una seduta di scarico, alternata a partitelle per i calciatori meno impiegati nell’ultima gara di campionato.

Hanno svolto lavoro differenziato Squizzato, Capellini, Di Nardo e Okwonkwo. Assente Toni causa di sintomi influenzali. Proseguono regolarmente i rispettivi percorsi di recupero Olzer e Merola. Nel corso della mattinata, Andrea Oliveri si è sottoposto a esami strumentali dopo l’uscita anticipata dalla sfida Catanzaro–Pescara. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al quadricipite: il calciatore osserverà un periodo di stop, con nuovo controllo RMN previsto tra tre settimane.

Lo staff tecnico registra inoltre la presenza in gruppo di Davide Faraoni, che ha lavorato insieme ai ragazzi di mister Gorgone".

Programma di domani

Per la giornata di domani è prevista una doppia seduta di allenamento allo stadio Mastrangelo di Montesilvano.