Live TMW
Sassuolo, tra poco la conferenza stampa di Grosso dopo il Pisa
TUTTO mercato WEB
Premi F5 per aggiornare la diretta!
22.55 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa al termine della partita con il Pisa per commentare l'esito della gara giocata questa sera al Mapei Stadium. Tra poco le sue dichiarazioni in diretta su questa pagina.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo a -4 dall'Europa. Il Pisa allunga sulla zona retrocessione
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile