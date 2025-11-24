Triestina, rientrato l'allarme Tesser? Il tecnico ha diretto l'allenamento, ma la panchina traballa

Un esonero, quello di Geppino Marino, che è stato piuttosto inspiegabile, soprattutto alla luce dei risultati poi ottenuti dalla Triestina: con il ritorno di Attilio Tesser in panchina, esattamente un mese fa (era il 24 ottobre), due gol e due soli punti collezionati dalla formazione alabardata, sempre più vicina al baratro vista anche l'ingente penalizzazione di 23 punti, che non è stata ancora del tutto compensata.

Ecco quindi che oggi si è sparsa la voce del possibile esonero del mister, con tanto di ritorno di Marino in panchina, ma, come si legge su trivenetogoal.it, Tesser ha oggi diretto l'allenamento del pomeriggio, e per il momento ha allontanato lo spettro esonero, anche se non sono esclusi sviluppi. Certo, il fatto che la Triestina scenda in campo venerdì è un deterrente, ma la sfida contro la Pro Patria potrebbe essere decisiva. Un passo falso nel match che si giocherà tra quattro giorni potrebbe essere fatale.

E i precedenti non fanno ben sperare. Non tanto tra le due formazioni, quanto per quello che è accaduto in casa Pergolettese: venerdì scorso mister Giacomo Curioni si giocava il suo futuro sulla panchina dei lombardi, ma la sfida contro la citata Pro Patria non è stata positiva, e l'allenatore è stato esonerato (e rimpiazzato oggi da Mario Tacchinardi promosso dalla Primavera). Formazione quindi pericolosa, quella bustocca...