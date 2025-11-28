Como, Fabregas e il retroscena di fine partita: "Avevo promesso una sorpresa.."

Curioso retroscena quello svelato da Cesc Fabregas, tecnico del Como dopo il successo sul Sassuolo, in merito al cerchio fatto al centro del campo con i suoi giocatori:

"È stato particolare - ha spiegato a SkySport - perché avevo detto loro che se avessero fatto gol da palla inattiva avrei avuto per loro una sorpresa. Ed erano lì ad aspettare di saperla. Peccato che non ci avevo pensato..."

Sul quarto posto, invece, l'allenatore spagnolo ha dichiarato: "Quello che conta è la prestazione, il non aver preso gol e aver giocato sempre di più e sempre meglio. Spero che questo sia solo l'inizio. C'è molto da fare e molto da migliorare. Facendo crescere anche quei ragazzi che sono arrivati da noi da poco tempo".