Como, Cesc Fabregas: "In campo bisogna essere liberi di esprimerci, la gente vuole divertirsi"

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida col Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni, a partire dall'avversario in panchina Fabio Grosso: "Non abbiamo avuto la fortuna di parlare troppo, qualche mese fa l'ho affrontato in Coppa Italia e ci siamo confrontati solamente per qualche minuto dopo la gara. Grosso è un allenatore giovane, con una bella idea di calcio. Quella di oggi sarà una bella gara".

Sui risultati positivi del Como: "Quando si lavora bene, il risultato arriva: è una questione di mentalità. Una buona squadra gioca bene con continuità, non una partita sì e una no. Vogliamo essere là davanti e dobbiamo avere continuità a livello di prestazioni".

Sul bel gioco del Como: "Questa è la squadra che noi vogliamo essere. In campo serve sentirci liberi di testa ed esprimere il nostro gioco. La gente si vuole divertire allo stadio, in casa nostra".