Como, Fabregas e Suwarso in Vaticano: incontro con Papa Leone XIV. E un regalo

A poche ore di distanza dalla super sfida di campionato contro la Lazio (in programma alle ore 20:45), il Como ha fatto una capatina in Vaticano. Infatti, nella mattinata di oggi, una delegazione del club biancoblù è stata ricevuta in udienza, nel Palazzo Apostolico, esattamente da Sua Santità Papa Leone XIV.

A capo della cordata di rappresentanza del Como, ovviamente, il Presidente Mirwan Suwarso in compagnia dell’allenatore Cesc Fabregas, il terzo portiere Mauro Vigorito e a sorpresa Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo di 33 anni è ancora alle prese con la riabilitazione dall'infortunio agli adduttori contratto nel super match contro l'Inter (perso 4-0) e da pochi giorni tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Insieme ai protagonisti citati anche altri membri dello staff tecnico e dirigenziale del Como, tra cui l'ex difensore simbolo biancoblù Alessio Iovine.

Un'occasione colta dai lariani per consegnare un regalo speciale a Papa Leone XIV: una maglia autografata da tutti i giocatori, con "Leone XIV" stampato alle spalle e il numero 14. Con tanto di foto ricordo dell'occasione. "Un momento significativo di riflessione e di condivisione di valori, e un richiamo al legame tra sport, rispetto e comunità. Un momento di orgoglio per tutta la famiglia del Como 1907", scrive il club lombardo nella nota ufficiale.