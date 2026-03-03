Como, Suwarso e gli Hartono: “Come con le mucche, sono più interessati al latte che al bestiame”

Un futuro su un ecosistema di più ampio respiro e non basato (solo) sui risultati sportivi. Questo il piano che sta portando avanti il Como ed evidenziato dal presidente Mirwan Suwarso in occasione del Business of Football Summit andato in scena negli scorsi giorni a Londra. "Spero che tutto ciò che riguarda il lago e il turismo funzioni, indipendentemente da come va la squadra in campo, perché le persone passano comunque tempo sul lago d’estate quando non c’è calcio" le parole dell'imprenditore indonesiano.

Alla domanda su come i ricchissimi proprietari del club, i fratelli Hartono, si sono convinti ad entrare nel business del calcio Suwarso ha risposto con una singolare similitudine: "Quando siamo entrati nel calcio abbiamo detto che è come il loro business del latte: bisogna avere le mucche e poi mungerle. Amano vedere un ragazzo comprato per sei o sette milioni arrivare a una valutazione di 70 o 80 milioni, sono più interessati al latte che al bestiame".

Infine, il Presidente ha spiegato come la loro ricerca sia sì basata sui dati, ma che ogni output abbia sempre bisogno di un risconto suo e soprattutto di Fabregas: "Magari l'algoritmo ci dice che Alberto Dossena (oggi al Cagliari, ndr) che è un ottimo giocatore, ma poi non è quello che cerca Cesc Fabregas nelle caratteristiche dei nostri difensori, per come devono agire col pallone".