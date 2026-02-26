Suwarso: "Como acquistato per fare documentari TV. Il 90% in città tifava Inter o Juve"

“Abbiamo comprato il club per fare documentari televisivi quando gestivo ancora la TV in Indonesia”. Protagonista al Business of Football Summit, il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha spiegato come è nata, nel gruppo che fa riferimento ai fratelli Hartono (i proprietari più ricchi dell’intera Serie A), l’idea di acquisire il club lariano: “La squadra, però è diventata troppo di successo e, mentre veniva promossa dalla Serie D alla Serie C alla Serie B, ci siamo resi conto che non potevamo più recuperare i ricavi soltanto vendendo documentari - riporta Calcio e Finanza -. Abbiamo iniziato forse nell’ultimo anno di Serie B quando il mio proprietario ha detto che si stava spendendo troppo denaro, è stato allora che abbiamo cercato di spingere per arrivare in Serie A”.

Suwarso ha poi spiegato come il turismo sia un aspetto fondamentale nella gestione del club: “Quando abbiamo preso il Como ci siamo resi conto che la città è troppo piccola e quando siamo arrivati in Serie B il 90% della popolazione era tifosa dell’Inter o della Juventus. Abbiamo preso in carico i costi di inventario per produrre souvenir per i turisti. Siamo partiti con 18 negozi e ora siamo arrivati a quasi 600 punti vendita in tutta Como”.

Il prossimo progetto del Como è il private members club: “Da quando siamo arrivati in Serie A la capienza è di 12.000 posti. Quando abbiamo iniziato era 5.000. E poi abbiamo pensato di sfruttare il patrimonio immobiliare: abbiamo tutte queste belle ville, perché non trasformarle in un private members club e ristoranti e gestirli noi stessi? Costerà 4.500 euro all’anno per essere soci in tutte e tre le case. Como è una destinazione perfetta per chi vuole fare una breve pausa da Milano e Lugano, stiamo creando un’alternativa: un club, non un hotel”. Il costo non comprenderà però l’accesso alle partite.