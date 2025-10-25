Como, Fabregas: "Non possiamo iniziare con gli esterni. Vogliamo dominare"

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Parma. Queste le sue parole.

Su cosa ha lavorato in questa settimana?

"Il Parma ha cambiato abbastanza nelle ultime partite, ma penso che proverà a dare continuità a quanto fatto con il Genoa. Vediamo se Ordonez gioca fuori, Estevez se si metterà nella linea a cinque. Sarà una partita in cui noi vogliamo dominare, difesa importante per poi essere più completi possibile per vincere la partita davanti".

Diao e Kuhn per spaccare la partita?

"Magari non sono ancora pronti per iniziare. Sono molto contento perchè ad oggi mancano solo Dossena e Sergi Roberto".

Difficile cambiare dopo la gara con la Juventus?

"Per tante ragioni, non possiamo inziare con gli esterni. Abbiamo tre partite questa settimana, tutti avranno il loro spazio e sono tutti pronti per fare bene".