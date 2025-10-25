Parma-Como 0-0, le pagelle: Cutrone onnipresente, Paz in ombra
Risultato finale: Parma-Como 0-0
PARMA
Suzuki 6 - Non compie una parata che sia una, eccezion fatta per una conclusione debolissima da parte di Da Cunha. Impavido nelle uscite.
Del Prato 6 - Che sia Caqueret o Diao poco importa, non va mai in difficoltà, rischiando addirittura il gol dei tre punti facendosi trovare nel momento giusto e al posto giusto.
Circati 6 - Si accoda a Morata, pizzicandogli il pallone in una circostanza pericolosa nella prima frazione.
Valenti 6 - Sporco nel dosaggio dei lanci, spesso non badando a spese. Efficace nella difesa di reparto.
Britschgi 6 - Nel primo tempo più offensivo, nella ripresa blocco più basso per l'entrata di un esterno offensivo vero e proprio come Kuhn.
Keita 6,5 - Qualità abbinata alla quantità. Con la prima si sbriglia dalla pressione di Nico Paz, con la seconda lo pedina in ogni zona del campo, soffiandogli il pallone.
Estevez 6,5 - Si allarga a ricevere il pallone, per poi essere rapido nel ripiegare in maniera compatta. Il più chilometrato dei suoi.
Cutrone 6,5 - L'attaccante che tutti vorrebbero, non tanto per i numeri quanto per la mobilità e l'abnegazione. Non a caso è uno dei più chilometrati, lo si vede svariare su tutto il fronte. Dal 90' Djuric s.v
Bernabe 6,5 - Prima frazione di grande sacrificio a dover prendere il taglio alle sue spalle dell'esterno. Nel mezzo, dispensa calcio, con trame interessanti prima di sfiorare il gol del vantaggio. Dal 76' Hernani s.v
Ordonez 6 - Primo tempo in cui si rende una spina sul fianco, mettendo un paio di palloni interessanti al centro e cambiando il gioco a cercare Bernabè. Dal 71' Sorensens 6 - S'inserisce bene senza però grosse annotazioni.
Pellegrino 6 - Fa a sportellate con Diego Carlos per tutto il tempo effettivo in cui rimane in campo, prezioso anche nella fase di ripiegamento. Dal 76' Benedyczak s.v
Carlos Cuesta 6,5 - Il suo Parma sta bene e lo si denota da come ricompattano una volta perduto il pallone. Oggi i ducali avrebbero meritato di vincere contro una squadra che sì ha mantenuto di più il possesso palla, ma non si è mai resa pericolosa.
COMO
Butez 6,5 - Incarna perfettamente il ruolo del portiere moderno. Ora si capisce perchè è il portiere con più passaggi completati della Serie A, basti pensare al controllo orientato al minuto trentadue con il quale elude il pressing dell'avversario.
Smolcic 6,5 - Dietro è ben posizionato e in alcune circostanze legge anzitempo le intenzioni. Si rende vivo perfino varcata la soglia del centrocampo.
Diego Carlos 6 - La lotta fisica con Pellegrino è mastodontica. Le dà e le prende, ma testimoniandosi una garanzia lì dietro.
Kempf 6,5 - La chiusura nel primo tempo è provvidenziale. Esce palla al piede tagliando la corsa e creando superiorità numerica nella prima costruzione.
Vojvoda 5,5 - Il cambio all'intervallo non è tanto punitivo, quanto per via del poco apporto prodotto sulle fasce . Dal 46' Diao 5,5 - Si vede che sono i primi minuti in stagione. Fisicamente appare indietro, nonostante la sgasata iniziale.
Da Cunha 6 - Una conclusione troppo debole nella ripresa, intervallata da numerosi falli sistematici per provare a interrompere la manovra del Parma. Dal 71' Baturina 6 - Dà brillantezza sulla trequarti, inserendo buoni palloni al centro pescando Douvikas.
Perrone 6 - Numerosi passaggi corti e un paio di gittate per ribaltare subito il fronte, ma il Parma è lesto nelle scalate.
Caqueret 6 - Combina bene centralmente, sulla fascia non ha lo spunto che può avere un giocatore come il suo sostituto. Dal 46' Kuhn 6 - Meglio del suo dirimpettaio in termini di pericolosità. Sguscia via un paio di volte, rendendosi attivo fin dalle prime battute.
Moreno 5,5 - Convolto all'inizio, poi il canovaccio cambia e sparisce dai radar. Praticamente non lo si vede più.
Paz 5,5 - Partita difficile, contro una squadra che dimostra di stare bene fisicamente per gamba e testa. Prova a staccarsi dalla marcatura per entrare nel vivo del gioco, ma viene pedinato.
Morata 6 - Un buon lavoro spalle alla porta, una volta girato gli manca qualcosina. Inizia bene con un'ottima sterzata a eludere l'intervento della difesa, poi in penombra. Dal 71' Douvikas 5,5 - Gli arrivano due traversoni al centro nei quali non riesce a imprimere forza e precisione.
Cesc Fabregas 6 - Oggi la macchina perfetta vista con la Juventus funziona meno bene e dopo un primo tempo difficoltoso, prova a svoltarla con i cambi, non portando alcuna sortita.