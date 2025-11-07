Nico Paz, Perrone e Lautaro Martinez, ma non Soulé: i convocati dell'Argentina per l'Angola
Il ct Lionel Scaloni ha diramato le convocazione dell'Argentina per l'amichevole in programma il prossimo venerdì 14 novembre contro l'Angola, a Luanda. Questo l'elenco dei giocatori dell'Albiceleste, nel quale figurano gli "italiani" Maximo Perrone e Nico Paz del Como, oltre a capitan Lautaro Martinez dell'Inter:
Portieri: Geronimo Rulli, Walter Benitez.
Difensori: Nahuel Molina, Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Senesi, Nicolas Tagliafico, Valentin Barco.
Centrocampisti: Alexis Mac Allister, Masimo Perrone, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Nico Paz.
Attaccanti: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nico Gonzalez, Lautaro Martinez, José Manuel Lopez, Julian Alvarez, Joaquin Panichelli.
