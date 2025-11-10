Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 11 giornate: aggancio al comando
Di seguito la Top 5 dei centrocampisti di Serie A dopo 11 giornate. Nico Paz aggancia Zambo Anguissa, che ha rimediato un'insufficienza nella sua ultima partita a Bologna. Sale sul podio Çalhanoğlu che scavalca Pulisic. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Nico Paz (Como) 6.64 (11)
2. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)
3. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.61 (9)
4. Christian Pulisic (Milan) 6.57 (7)
5. Luka Modric (Milan) 6.55 (11)
