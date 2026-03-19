Como in lutto: a 86 anni è morto l'azionista di riferimento Michael Hartono
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Lutto nel mondo del calcio e soprattutto nell'ambiente Como. Nelle scorse ore, scrive Lariosport, è morto Michael Bambang Hartono, proprietario insieme al fratello Robert Budi del club lariano.
La notizia arriva dall'Indonesia, con l'azionista di riferimento che si è spento all'età di 86 anni a Singapore. In attesa di note ufficiali da parte del Como, la redazione diTMW partecipa al dolore della famiglia e di tutto il club.
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