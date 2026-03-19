TMW Il Cesena si affida a Cole in panchina, Lo Monaco: "Mi sembra un'americanata"

Intervistato da TMW nella rubrica A tu per tu, Pietro Lo Monaco ha parlato anche della scelta del Cesena di affidare la panchina al debuttante Ashley Cole dopo l'esonero di Michele Mignani

Il Cesena s'è affidato a Cole.

"Domanda: dove ha allenato? Mi sembra un'americanata. Questi investitori che sono entrati di prepotenza nel calcio brillano per investimenti fatti ma anche per mancanza di conoscenza".

Due frenate per il Palermo, il Pescara torna a sperare. Che B è fin adesso?

"Da sempre la Serie B è un campionato che per la vittoria e per la salvezza dove marzo è il mese decisivo. Il Pescara sta dando segnali di ripresa, il Bari è tornato in pista. Mentre in alto, da Palermo-Juve Stabia ci si aspettava che il Palermo potesse riprendere il cammino verso la promozione diretta. Ma c'è un posto che passa attraverso i playoff, ma la speranza è l'ultima a morire. Anche se i playoff sono sempre un terno al lotto".