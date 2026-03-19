Torino, D’Aversa punta forte su Gineitis: il lituano al centro del nuovo corso granata

Nel nuovo Torino targato D’Aversa c’è un nome che sta diventando sempre più centrale: Gvidas Gineitis. Il centrocampista lituano, classe 2004, è uno dei punti fermi del tecnico granata, che fin dal suo arrivo ha deciso di affidargli un ruolo chiave negli equilibri della squadra. Calmo, concreto e sempre lucido anche nei momenti più complicati, il giovane mediano si è guadagnato la fiducia dello staff grazie a continuità e spirito di sacrificio.

Arrivato in Italia nel 2020, Gineitis ha bruciato le tappe dopo l’ingresso nel settore giovanile del Torino, conquistando prima la Primavera e poi la prima squadra. Il salto definitivo arrivò nel ritiro invernale del 2022 con Juric, quando strappò la convocazione stabile tra i grandi senza più tornare nelle giovanili. Da allora il suo percorso è stato costante, fino a diventare oggi una pedina fondamentale del centrocampo.

Con D’Aversa il suo ruolo è cresciuto ulteriormente. Nelle prime gare della nuova gestione è stato l’unico centrocampista sempre titolare, mentre gli altri, da Prati a Ilic passando per Casadei e Anjorin, sono entrati nelle rotazioni. L’allenatore lo sta trasformando in un giocatore completo, chiedendogli copertura, costruzione e inserimenti offensivi per sostenere un sistema più aggressivo con tre attaccanti.

La prossima sfida a San Siro avrà un sapore speciale. Proprio lì, nel febbraio 2023 contro il Milan, arrivò il suo debutto da titolare in Serie A a soli 18 anni. Da allora è cresciuto molto, anche se manca ancora un gol in questa stagione. Il Torino spera che la notte milanese possa segnare un altro passo avanti nel suo percorso. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.