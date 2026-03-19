Napoli, Lobotka rientra con il Cagliari. E intanto Conte prepara il ritorno di due big

Il Napoli prepara la trasferta di Cagliari con diversi nodi ancora da sciogliere, soprattutto a centrocampo. Stanislav Lobotka, fermo nelle ultime due gare contro Torino e Lecce per un sovraccarico muscolare, sta migliorando ma la sua presenza sarà decisa solo dopo la rifinitura. Lo staff di Antonio Conte valuterà le sensazioni dello slovacco nelle ultime ore prima di definire la lista dei convocati.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dovrebbe rientrare almeno in panchina. In mezzo al campo, in ogni caso, non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Billy Gilmour, con Kevin De Bruyne e Scott McTominay pronti a partire dal primo minuto. Poche novità invece negli altri reparti. In difesa si va verso la conferma del terzetto formato da Beukema, Buongiorno e Olivera, mentre in attacco il riferimento centrale sarà ancora Hojlund. Resta aperto soltanto il ballottaggio tra i pali, con Milinkovic-Savic attualmente favorito.

Conte vuole certezze prima di sciogliere gli ultimi dubbi, soprattutto sulle condizioni di Lobotka, pedina fondamentale negli equilibri della squadra. La rifinitura di oggi sarà decisiva per capire se lo slovacco potrà tornare subito a disposizione o se servirà ancora prudenza.