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Il Potenza ipoteca la Coppa Italia: 3-1 col Latina nella gara d'andata: gol e highlights
Il Potenza mette un piede sulla Coppa Italia Serie C imponendosi 3-1 sul Latina nella finale d’andata, sfruttando al meglio il fattore campo. I rossoblù indirizzano la sfida già nel primo tempo con le reti di Murano e Schimmenti, per poi allungare a inizio ripresa con il rigore trasformato da Felippe.
Nel finale il Latina accorcia con Sylla, mantenendo vive le speranze in vista del ritorno. A chiudere il match anche l’espulsione di Cioffi, che salterà la gara decisiva. Di seguito gli highlights della gara.
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