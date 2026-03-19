Inter, Esposito verso il rinnovo fino al 2031: cifre e dettagli. Premier League respinta

Francesco Pio Esposito è il futuro dell'Inter. E il club nerazzurro non ha nessuna intenzione di lasciarselo sfuggire. Mentre Arsenal e Newcastle si fanno sotto con sondaggi ed emissari, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio lavorano in silenzio per blindare il classe 2005: rinnovo fino al 2031 e, scrive Tuttosport, adeguamento salariale importante già in agenda durante la sosta internazionale. La Premier League può attendere.

Il rinnovo: da 1,1 milioni a circa 4 a stagione

Il centravanti ex Spezia guadagna attualmente 1,1 milioni più bonus: cifra destinata a lievitare sensibilmente fino ad avvicinarsi ai 4 milioni a stagione con il nuovo accordo. Un adeguamento che è insieme premio per la crescita realizzata in questa stagione e scudo preventivo contro le sirene inglesi.

Arsenal e Newcastle sulle sue tracce: l'Inter dice no

L'interesse della Premier League per Esposito non è più un segreto. L'Arsenal aveva già mosso i primi passi durante l'inverno, inviando i propri osservatori più volte a San Siro per monitorarne la crescita. Nelle ultime settimane si è aggiunto il Newcastle, alla ricerca di un centravanti giovane e di talento: un emissario dei Magpies era presente sabato scorso a San Siro in occasione di Inter-Atalanta, e Pio ha convinto pienamente. Interesse reale, quindi, ma destinato a infrangersi contro il muro nerazzurro. La società non ha alcuna intenzione di aprire una trattativa, né di ascoltare proposte.