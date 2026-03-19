Capello dopo le goleade Champions: "Tutti cercano i difensori, ma non ce ne sono più in giro"

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato i risultati degli ottavi di finale di Champions League, con la giornata di ieri che ha rappresentato un record della competizione in fatto di gol segnati:

"Le squadre che si sono qualificate sono grandi squadre con grandi giocatori che fanno la differenza. Quelle che non sono passate però hanno subito tanti gol, hanno fatto vedere tanti difetti. Ieri sera si è vista la differenza e i gol sono arrivati con grande facilità. Ho visto grandi grandi carenze a livello tattico, con le qualità degli esterni che alla fine sono quelle che hanno fatto la differenza. Poi noto una cosa: non ci sono difensori in giro, e quelli che ci sono non sanno difendere, infatti tutti cercano i centrali bravi".