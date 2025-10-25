Como, Kempf: "L'abbiamo preparata con la solita grande ambizione"
Il difensore del Como, Marc Oliver Kempf, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Parma. Di seguito le sue parole.
Con che ambizioni arrivate qui?
"Vogliamo provare a vincere la partita, l'abbiamo preparata con la solita grande ambizione e con grande solidità, che dobbiamo trovare anche oggi".
