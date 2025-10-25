Parma-Como 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Ordoñez (26' st Sørensen), Estevez, Keita , Bernabé (31' st Hernani), Britschgi; Cutrone (45' st Djuric), Pellegrino (31' st Benedyczak). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Løvik, Begic, Cremaschi, Troilo, Trabucchi, Cardinali. All. Cuesta
Como (3-5-1-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda (1' st Diao), Caqueret (1' st Kühn), Perrone, Da Cunha (25' st Baturina), Alberto Moreno; Nico Paz; Morata (25' st Douvikas). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Posch, Addai, Cavlina, Le Borgne, van der Brempt, Cerri. All. Fabregas
Arbitro: Chiffi
Ammonito: Diego Carlos (C)
