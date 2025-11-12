Como, la famiglia di Borgonovo diffida i tifosi: "Basta usare il suo nome"

La moglie e i figli di Stefano Borgonovo, indimenticato attaccante passato per Como, Milan, Fiorentina, Pescara e Udinese, hanno inviato una diffida ufficiale ai “Pesi Massimi”, storico gruppo del tifo organizzato del Como. Lo rende noto il quotidiano La Provincia.

Nel documento, la famiglia dell’ex calciatore – scomparso nel 2013 all’età di 49 anni dopo una lunga lotta contro la SLA – manda una diffida al gruppo, intimando di interrompere entro sessanta giorni qualsiasi utilizzo del nome Borgonovo. Il divieto riguarda sia il trofeo annuale dedicato all’ex attaccante sia ogni altra iniziativa, materiale o comunicazione che faccia riferimento a lui.

I "Pesi Massimi" in questi anni hanno mantenuto vivo il ricordo di Borgonovo, promuovendo l’intitolazione del piazzale davanti allo stadio Sinigaglia e istituendo un premio annuale assegnato al giocatore più amato dai tifosi del Como.

Nel testo della diffida, la famiglia ha espresso "apprezzamento per la lodevole iniziativa portata avanti nel tempo", ma ha precisato che, nell’ambito di una riorganizzazione delle attività legate al nome di Borgonovo, ogni utilizzo futuro dovrà essere sottoposto al controllo diretto degli eredi. Viene così revocata anche la vecchia autorizzazione verbale concessa in passato per l’uso del nome nel trofeo. Dai propri canali social il gruppo di tifosi ha fatto sapere di aver chiesto un incontro con la vedova Chantal Guigard Borgonovo, senza però ricevere risposta. In un messaggio pubblicato su Facebook, il gruppo ha commentato: "Potrete toglierci il suo nome, ma Stefano non ce lo toglierete mai".