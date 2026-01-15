Como-Milan, le formazioni ufficiali: Fabregas toglie Jesus Rodriguez, Nkunku e Leao dal 1'
Il Sinigaglia si illumina per il match di cartello di oggi. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Milan, gara valida per il recupero della 16a giornata di Serie A. Per i padroni di casa Fabregas sorprende tutti con qualche cambio di sostanza, ma una grande conferma: Martin Baturina giocherà dall'inizio (premiato dopo la perla rifilata al Bologna), finisce in panchina Jesus Rodriguez. Trequarti completata da Nico Paz e Vojvoda largo a destra, Douvikas invece da punta centrale. In linea mediana invece niente maglia da titolare per Caqueret, scalzato da Da Cunha con Perrone intoccabile. Kempf invece scalza Diego Carlos dal primo minuto nel cuore della difesa, riecco Ramon dal primo minuto. Sorpresa sul binario destro invece con Van der Brempt e non Smolcic.
Tra le fila del Milan, invece, Max Allegri non sorprende rispetto a quanto filtrato in settimana: Nkunku al fianco di Rafa Leao come tandem offensivo, confermata invece la presenza del nuovo arrivato Fullkrug ma dalla panchina. Fofana-Rabiot-Modric la zip di centrocampo chiusa da Saelemaekers a destra e Bartesaghi - non Estupinan - a sinistra. De Winter prende il posto di Pavlovic, con Gabbia e Tomori a completare la retroguardia in difesa di Maignan.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Valle, Dossena, Caqueret, Jesus Rodriguez, Kuhn, Posch, Smolcic, Diego Carlos, Le Borgne, Cerri.
Allenatore: Cesc Fabregas.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Athekame, Odogu, Jashari, Dutu, Alex Castiello.
Allenatore: Massimiliano Allegri.