Como, la spesa intelligente: quanto è costata una delle migliori difese d'Europa

Dopo 27 giornate di campionato il Como di Cesc Fabregas oggi quinto in classifica ha la seconda miglior difesa della Serie A. Venti reti incassate in 27 partite, la squadra lariana in questo 2026 - calcolando anche tre gare di Coppa Italia - ha incassato dieci reti in quattordici partite. Sette i clean sheet per un Como che fa tanto parlare di sé per la sua proposta di gioco. Per la sua capacità di riuscire a imporre le sue idee su tutti i campi. Per le giocate di Nico Paz e la qualità dei suoi centrocampisti, ma molto meno per le doti dei suoi difensori.

Il plus che deriva da questo ragionamento è poi dettato dai costi. Quanto è costata questa difesa? Ieri davanti a Jean Butez, portiere arrivato nel gennaio 2025 per due milioni di euro, c'erano il difensore spagnolo Jacobo Ramon e il centrale brasiliano Diego Carlos. Il primo è arrivato dal Real Madrid per 2.5 milioni di euro, il secondo in prestito dal Fenerbahce per la stessa cifra.

E' costato meno il terzino destro croato Ivan Smolcic: 1.6 milioni di euro nelle casse del Rijeka. E' costato qualcosa in più Alex Valle, sei milioni di euro versate la scorsa estate nelle casse del Barcellona per un laterale decisamente promettente.

Il mix tra profili giovani e d'esperienza si sta rivelando vincente. In campo come tra i giocatori in panchina. Ieri è entrato a gara in corso Ignace Van der Brempt, classe 2002 arrivato in estate dal Red Bull Salisburgo per cinque milioni di euro. La metà è costato Marc Oliver Kempf, uno dei migliori difensori della rosa oggi fermo per infortunio. Poi a completare il tutto Alberto Moreno e Mërgim Vojvoda: tutte spese intelligenti per una squadra che ha nella fase difensiva uno dei suoi grandi punti di forza. Anche se i riflettori sono puntati su altre zone di campo...