Como, no al Leeds per Baturina: gli inglesi avevano messo 30 milioni sul piatto per il croato
Como sempre al centro del mercato in Serie A, che sia per cessioni, acquisti o un semplice "transito". Da ieri è ufficiale il ritorno del centrale Alberto Dossena in prestito secco al Cagliari, che ha completato anche il ritorno del mediano Ibrahim Sulemana dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto (11 milioni). Ora i sardi sono in attesa del sì del centravanti Patrick Cutrone, sempre di proprietà dei lacustri, che può arrivare in prestito dal Parma, al quale andrebbe in cambio con la stessa formula l’esterno d’attacco Zito Luvumbo, fa sapere Tuttosport.
L’ex attaccante del Milan, però, non ha ancora sciolto le riserve in quanto ha ricevuto una chiamata pure dal Sassuolo. Ai lariani non cambierebbe nulla, con il Cagliari, o lo stesso Sassuolo, che erediterebbe le condizioni concordate con il Parma per il prestito del bomber cresciuto nel Milan.
Sempre il Como, ha invece respinto al mittente il tentativo del Leeds per Martin Baturina: gli inglesi erano disposti a versare 30 milioni più bonus nelle casse dei lombardi. Niente da fare. Nel frattempo i biancoblù cedono in prestito Posch al Mainz e insistono per il terzino sinistro Kaiki (Cruzeiro). Lavori in corso per trovare una quadra sul prezzo del cartellino, anche grazie alla sponda del classe 2003 che spinge per approdare alla corte di Fabregas.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30