Como, per la difesa si guarda al Brasile: interessa un terzino sinistro del Cruzeiro
Un Como sempre più internazionale. Dopo il successo ottenuto sul campo del Lecce, la formazione lariana vola sempre più nei quartieri alti della classifica ed è, in questo momento, in lotta per un posto nelle prossime competizioni europee.
Merito di un mercato costruito con tanta liquidità a disposizione acquistando giocatori di valore e di prospettiva. La dirigenza non dovrebbe fermarsi qui e nel prossimo mercato potrebbero arrivare dei nuovo innesti che andranno a rinforzare la rosa di Cesc Fabregas.
E per la corsia di sinistra, i biancoblù potrebbero andare a pescare in Brasile. Secondo quanto riporta Sky Sport, uno dei profili maggiormente attenzionati potrebbe essere Kaiki Bruno, classe 2003 difensore esterno mancino di proprietà del Cruzeiro. Per il momento si tratta soltanto di un interessamento, da capire adesso se il Como deciderà di affondare il colpo e tentare l’acquisto del giocatore.
