Serie A, Simonelli: "Milan-Como si giocherà a San Siro. Perth era una scelta dei club"

Nell’intervista rilasciata a Radio anch’io Sport su Rai Radio 1, Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, si è soffermato sulle frasi del ministro Abodi, che ha parlato di “superficialità” in merito al tentativo, poi naufragato, di far giocare Milan-Como in Australia: “Non voglio entrare in polemica. Parlare di superficialità quando da mesi i nostri uffici erano in continuo dialogo con i vertici del calcio europeo e mondiale mi sembra ingeneroso, è un po' strumentalizzare l'accaduto per dire al pubblico quel che vuole sentirsi dire. Da tifoso, posso capire che giocare una partita a 13mila km da noi sarebbe stato anomalo, penalizzante per i tifosi, ma era una scelta non della Lega ma dei club interessati. La Lega ha solo portato sul tavolo una serie di proposte e quella dell'Australia era di gran lunga la più vantaggiosa. Ma le condizioni poi si sono dimostrate impraticabili. Secondo me, era volontà fin dall'inizio da parte dell'AFC quella di non voler far giocare questa gara. Non si voleva che l'Italia fosse la prima a rompere questo tabù ed è stata sbarrata la porta. Dal punto di vista commerciale, questa è un'occasione persa".

Ma non si potevano invertire le due partite tra Milan e Como e giocare quella a San Siro il 15 gennaio?

"Non è facile trovare questi incastri anche con le tv. Se non si è fatto quel cambio, è perché era oggettivamente difficile farlo".

Dove e quando si giocherà Milan-Como?

"A questo punto si farà a San Siro nella prima data utile. Dovremo aspettare il 31 gennaio, data in cui si decideranno i playoff di Champions League per stabilire quando San Siro sarà libero anche dall'Inter e uno di quei mercoledì sarà piazzata la gara, il prima possibile ( https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/saltano-perth-e-l-australia-milan-como-si-gioca-in-italia-ecco-quando-e-dove-2182088

>qui l'anticipazione di TMW, ndr)".

Dove si giocherà la prossima Supercoppa?

“Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale. Il prossimo anno si giocherà la Coppa d'Asia a Riad e i sauditi, pur avendo ancora un'edizione contrattualizzata, hanno già detto che rinunceranno. Saremo libero di scegliere luogo e formato. La mia idea è quella di tornare alla formula classica: finale unica tra vincitrice del campionato e vincitrice Coppa Italia. Se si andrà verso la finale unica, la data potrebbe anche essere all'inizio del campionato, come in passato. Ma sono scelte che riguardano il consiglio di Lega, come del resto anche il luogo della finale".