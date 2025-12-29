Niente Perth, Milan-Como a San Siro: il giorno dipende… dall’Inter

Naufragata l’ipotesi Perth, Milan-Como è, a oggi, senza data. E resterà tale per un po’ di tempo. Ezio Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, ha confermato lo scenario che vi avevamo raccontato. La partita è formalmente in calendario nel weekend del 7/8 febbraio, quando però lo stadio San Siro sarà indisponibile per le cerimonie legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Da qui l’idea di traslocare altrove, nello specifico in Australia.

Ora che la soluzione oceanica è sfumata, in Lega bisogna lavorare a una data alternativa. Non a una destinazione: dal Milan non è mai arrivata particolare apertura - a differenza dell’Inter, che per lo stesso motivo giocherà la Coppa Italia a Monza - rispetto alla possibilità di disputare la gara in altri stadi, e la soluzione di invertire l’incrocio con il Como (l’andata è ancora da giocare, in programma il 15 gennaio) non è mai stata presa in considerazione in via Rosellini.

Tutto dipende… dall’Inter. Come ha spiegato Simonelli, la prima data utile è a metà febbraio, nello specifico o il 17 o il 24 del mese. La scelta finale è legata al percorso europeo della squadra di Chivu: se dovrà giocare gli spareggi Champions (la League Phase si chiuderà a fine gennaio), avrà bisogno dello stadio in una delle due date, tra andata e ritorno. L’altra spetterà a Milan-Como.