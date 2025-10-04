Como, Perrone sincero sul gol dell'1-1: "Era un cross, ho avuto un po' di fortuna"

Il centrocampista del Como Maximo Perrone ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Atalanta pareggiata per 1-1 e valevole per la 6^ giornata di Serie A.

Più difficile il gol o il salvataggio sulla linea?

"Abbiamo preso un punto in una partita molto difficile, felice di aver salvato sulla linea e poi ho avuto un po' di fortuna sul gol".

Ci racconti il gol?

"Era un cross, ma il gol è gol".

Fabregas ti ha dato qualche indicazione particolare?

"E' importante lo staff, siamo in tanti che lavoriamo".