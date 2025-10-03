Como, Ludi su Diao: "Mi chiedono di lui per il fantacalcio. Zirkzee? La voce non esiste"

Uno dei tanti temi a cui ha dovuto rispondere in conferenza stampa Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, riguarda le condizioni fisiche di Assane Diao: "Mi piacerebbe rispondere, ho tanti amici che mi chiedono di Diao per il fantacalcio. Ma come ha detto Fabregas, abbiamo deciso per una terapia conservativa. Tra 10 giorni o 2 settimane ne sapremo di più".

Ma il primo intervento non è stato perfetto?

"Deve chiedere un parere ortopedico. Io ho avuto 9-10 interventi da calciatore, ho quasi una laurea in medicina, ma non sono così competente".

Morata come lo vede? Come si sta inserendo? Non si è ancora sbloccato...

"Alvaro top, è un'altra persona che mi fa dormire bene, mi fa guadagnare ore di sonno. Ha avuto un impatto importante in campo. Lui nel quotidiano e in termini di leadership è top. Anche per lui è solo questione di tempo. Come per Baturina. Col Genoa ha fatto una buona gara, io lo vedo tutti i giorni e vedo che è contento nel nostro organico".

Non è preoccupato dell'arrivo di Zirkzee?

"Io sarei contento, i campioni stanno bene insieme (ride, ndr). La voce comunque non esiste".

Con Rodriguez in campo avreste vinto contro la Cremonese?

"Ho una buona capacità predittiva, ma non so dirvi se avremmo vinto o no. Il nostro obiettivo è focalizzarci su questa squadra. Io sono orgoglioso di questo inizio di campionato, la partita con la Lazio è stata incredibile, anche a Firenze, col Genoa grande partita. A Bologna per me abbiamo fatto una partita vera. Maturi. Io sono soddisfatto, poi normale che da luglio-agosto ad oggi la squadra ha margini di miglioramento nelle letture situazionali. Dentro la partita a volte manchiamo in alcune letture dei momenti quando bisogna ottimizzare. Ma è figlia del fatto che siamo esuberanti, giovani".

