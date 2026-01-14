Gli occhi della Bundesliga su Posch: c'è anche il Mainz sull'austriaco del Como
Stefan Posch potrebbe terminare in anticipo la sua avventura al Como: sul difensore di proprietà del Bologna ci sono infatti i radar della Bundesliga e in questo senso - sottolinea Sky Sport - si sta registrando un interesse dalla Germania, in particolare dal Mainz.
Dopo le esperienze al Bologna e all'Atalanta, Posch in questa stagione è sceso in campo 13 volte in Serie A, ma solo due da titolare. Nelle ultime ore anche il Colonia si è fatto vivo per l'austriaco classe '97,
